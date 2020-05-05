السراج يدعو جميع الأطراف الليبية للتوافق على خارطة طريق

دعا رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، اليوم الثلاثاء، إلى التوافق على خارطة طريق سواء بتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي ورئيس حكومة منفصل أو بالتوافق على مسار دستوري.

القاهرة – سبوتنيك. ورحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، بجميع المبادرات السياسية لحل الأزمة الراهنة، داعيًا جميع الأطراف للتوافق على خارطة طريق سواء بتعديل الاتفاق السياسي أو تشكيل مجلس رئاسي ورئيس حكومة منفصل أو بالتوافق على مسار دستوري وإجراء انتخابات عاجلة.

وقال السراج، في بيان، اليوم الثلاثاء: "يرحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بجميع المبادرات السياسية التي تدعو إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة بعيداً عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقناً للدماء".

ودعا السراج "جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام، وإلى ضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة والتوافق على خارطة طريق شاملة ومسار سياسي يجمع كل الليبيين، سواء كان ذلك بتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، أو بالتوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة في أقرب الآجال".