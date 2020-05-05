بنوك تونسية تقرض الحكومة 413 مليون دولار

أقرضت بنوك تونسية الحكومة مبلغ 1.2 مليار دينار، أي ما يعادل (413 مليون دولار) بهدف التصدي لأزمة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد - 19).

ووفقا لوكالة "رويتزز"، نقلا عن وزارة المالية التونسية، اليوم الثلاثاء، يأتي القرض في مساع من قبل الحكومة التونسية لتعبئة موارد مالية.

ويتوقع البلد الواقع في شمال أفريقيا أن ينكمش اقتصاده بنسبة 4.3 بالمئة في 2020، وهو ما سيكون أكبر انكماش منذ استقلاله في 1956.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) في العالم اليوم 3596257 حالة، وبلغ أكثر من 251 ألف حالة وفاة، وتعافى من المرض وغادر مستشفيات الحجز الطبي نحو 1170514 حالة.