خفر السواحل الليبي يحتجز 25 بحارا تونسيا

وقال رئيس الاتحاد المحلي للزراعة والصيد البحري في محافظة صفاقس جنوبي، عبد الرزاق كريشان، إن "خفر السواحل الليبي أقدم، الثلاثاء، على احتجاز مركبيْ صيد تونسيين، واقتادهما إلى ميناء الزاوية بدعوى اجتيازهما المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق".

وأضاف أن المركبين انطلقا من ميناء محافظة صفاقس، وعلى متنهما 25 بحارا، مشيرا إلى أن أحد ربّاني المركبين أكد له، في اتصال هاتفي، عدم اجتياز المياه الإقليمية الليبية.

وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، أن البحارة الذين كانوا على متن مركبي الصيد، الذين تم اقتيادهما من قبل خفر سواحل مدينة الزاوية الليبية في حالة جيدة و آمنة، مشيرا إلى أن تقارير خفر السواحل الليبية تفيد بأن المركبين قاما بإجتياز المياه الإقليمية الليبية.

وأضاف عبد الكبير أنه من المنتظر الإفراج عن البحارة في القريب العاجل بعد إتمام بعض الإجراءات.