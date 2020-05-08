الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية حاولت استهداف قاعدة "الوطية"

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، فجر اليوم الجمعة، إسقاط طائرة تركية مسيرة غرب العاصمة طرابلس.

وذكرت شعبة "الإعلام الحربي" التابعة للجيش الوطني الليبي، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، فجر اليوم الجمعة، بأن "منصات الدفاع الجوي أسقطت طائرة تركية مسيرة حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية".

ويأتي هذا في سياق عملية "طيور الأبابيل" التي أطلقها الجيش الوطني الليبي، مساء الأربعاء الماضي، لاستكمال تحرير العاصمة الليبية طرابلس، من "الميليشيات المسلحة"، وفقا لتعبير الجيش الليبي.

ويشار إلى أن قاعدة "الوطية" الليبية، تقع غربي البلاد، وتمثل آخر قاعدة تسيطر عليها القوات الموالية للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر، في المنطقة الممتدة من العاصمة طرابلس وحتى الحدود التونسية غربا.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق" الليبية، فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.