صواريخ غراد وقتلى وجرحى... ماذا يحدث قرب سفارتي تركيا وإيطاليا في ليبيا

أعلنت سفارتا تركيا وإيطاليا في ليبيا أن قذائف سقطت بالقرب من موقعيهما وسط طرابلس، أمس الخميس، في توسيع فيما يبدو لنطاق القصف الذي تشنه قوات شرق ليبيا على منطقة بوسط العاصمة.

وذكرت الحكومة الليبية، في بيان لوزارة الخارجية، أن "قصف ميليشيات حفتر كان قريبا من مقري إقامة سفيري إيطاليا وتركيا بطرابلس في مخالفة للقانون الدولي الذي يدعو لحماية البعثات الدبلوماسية".

من جهتها، أعربت إيطاليا عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي على عدد من المناطق بالعاصمة طرابلس ، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية، فجر الجمعة، تعليقا على الهجوم الذي كان من بين أهدافه مناطق قريبة من مقر إقامة سفيري إيطاليا وتركيا بالعاصمة، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وقال البيان إن "إيطاليا تدين بشدة الهجوم الذي شنته قوات حفتر ضد المدنيين، ما تسبب في مقتل شخصين على الأقل بالمنطقة التي يوجد فيها مقر إقامة السفير الإيطالي".

وشدد على أن "هذه الهجمات التي لا تراعي التمييز في أهدافها، غير مقبولة على الإطلاق، وتعني انتهاكًا لقواعد القانون الدولي، وللحياة الإنسانية".

ونقلت "الأناضول" عن أمين الهاشمي، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بالحكومة الليبية، القول إن "القصف شنته مليشيات حفتر، بقذائف صاروخية واستهدف منطقة زاوية الهمداني وسط العاصمة، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 4 آخرين بينهم عناصر أمن.

وقال السفير التركي، بحسب وكالة "رويترز"، إن صاروخ جراد سقط على مبنى المحكمة العليا المجاور للسفارة وإن صاروخا آخر سقط قرب وزارة الخارجية.