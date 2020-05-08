مصر… الحكومة تحسم الجدل بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد

نقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، اليوم الجمعة، عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بتأجيل العام الدراسي الجديد "2020–2021" لأجل غير مسمى.

وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وشددت الوزارة، على أنه لا نية لتأجيل العام الدراسي الجديد "2020–2021" مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس "كورونا المستجد"، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب وكافة العاملين بالمنظومة التعليمية.​

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.9 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 270 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.