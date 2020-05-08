مصري يعمل في الكويت... رسالة من وزير الصحة الكويتي بعد وفاة أول طبيب بكورونا

نعى الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، اليوم الجمعة، طبيبا مصريا توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير الكويتي، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، ناعيا الطبيب المصري "أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في م. زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.. رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وتعتبر هذه أول حالة وفاة بين الأطباء في دولة الكويت، بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب صحيفة "النهار" الكويتية.

وكان الطبيب الراحل يعمل في الصفوف الأمامية للتصدي للمرض، في مستشفى زين كأخصائي أنف وأذن وحنجرة ويبلغ من العمر نحو 62 عاما، ويعمل في الكويت منذ أكثر من 20 عاما.

وتأكدت إصابة الطبيب المتوفى وتم نقله قبل أيام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة قبل أن ينتقل إلى العناية المركزة حتى وفاته.

يشار إلى أن وزارة الداخلية الكويتية، نشرت مساء الثلاثاء الماضي، مقطع فيديو يظهر مغادرة مصريين من المخالفين لشروط الإقامة في البلاد وذلك بعد احتجاجات شهدتها معسكرات إيواء مخالفين للإقامة، وسط التحديات التي تواجهها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

غادر مطار الكويت الدولي يوم أمس ما يقارب 600 مسافر مصري من الحالات الإنسانية من النساء والأطفال كأولوية، بالإضافة لمواطنين مصريين من مخالفي قانون الإقامة على متن الخطوط الجوية المصرية، حيث ستضمن 32 رحلة جوية نقل جميع العالقين من مخالفي الإقامة المصريين تباعا خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.9 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 270 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.