الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع هامة من "أنصار الله" شمال محافظة البيضاء

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، السيطرة على مواقع وصفها بـ"الهامة" خلال مواجهات مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لموقع الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني اللواء الركن محمد الحبيشي، إن "القوات تصدت لاعتداءات وخروقات الحوثيين في جبهة قانية (شمال البيضاء)، ونفذت هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من تأمين بعض المواقع المهمة والحاكمة".

وأضاف اللواء الحبيشي أن "الجيش كبد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وأشاد بـ"البطولات التي يجترحها أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ومعهم رجال القبائل المساندة للجيش في مختلف جبهات وميادين القتال بمحافظة البيضاء".

في سياق آخر، اتهم الحوثيون، التحالف العربي، بشن 41 غارة جوية على محافظتي الجوف ومأرب شمال اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يديرها الحوثيون في صنعاء، أن "طيران التحالف استهدف بـ 21 غارة مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف (الحدودية مع السعودية)، ونفذ 20 غارة أخرى على مديرية صرواح في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)".

ووفقاً لوكالة "سبأ"، "خلفت الغارات الهستيرية خلفت أضراراً بممتلكات المواطنين ومزارعهم".