تجديد حبس البلوغر المصرية حنين حسام 15 يوما

قررت محكمة مصرية تجديد حبس البلوغر حنين حسام 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معها لاتهامها بـ"الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع".

وقال محامى "اليوتيوبر"، حسين البقار "إن قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قرر قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل موكلته بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لكن المحكمة قررت تجديد حبس المتهمة 15 يوماً على ذمة التحقيقات"، وفق وسائل إعلام مصرية.

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة حنين حسام عبدالقادر 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وألقي القبض على "فتاة التيك توك" حنين حسام، التي ظهرت مؤخرا في مقطع فيديو، وصف بأنه تحريض للفتيات على ارتكاب أفعال منافية للآداب، للحصول من ورائها على منافع مادية.