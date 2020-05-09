الجيش الوطنى الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية في العاصمة الليبية طرابلس

وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري إن وسائط الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع بيرقدار TB2 في منطقة القبايلة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الجمعة، إسقاط طائرة تركية مسيرة غرب العاصمة طرابلس.

هذا وكان المسماري قد أكد في وقت سابق، أن الفرق الفنية في القوات المسلحة العربية الليبية قامت بترميم واعادت للعمل 4 طائرات حربية إضافية بسواعد الفنيين القدامى في قواتنا الجوية، مؤكدة أنها ستكون بمثابة دعم إضافي للقوات الجوية والسماء فوق ليبيا ستكون آمنة.

ويأتي هذا في سياق عملية "طيور الأبابيل" التي أطلقها الجيش الوطني الليبي، مساء الأربعاء الماضي، لاستكمال تحرير العاصمة الليبية طرابلس، من "الميليشيات المسلحة"، وفقا لتعبير الجيش الليبي.

ويشار إلى أن قاعدة "الوطية" الليبية، تقع غربي البلاد، وتمثل آخر قاعدة تسيطر عليها القوات الموالية للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر، في المنطقة الممتدة من العاصمة طرابلس وحتى الحدود التونسية غربا.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق" الليبية، فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.