التحالف العربي ينفي ترحيل المملكة 800 صومالي إلى اليمن

أكدت قيادة القوات المشتركة لـ"تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم الأحد، أن مزاعم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بترحيل المملكة 800 صومالي إلى اليمن غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد ركن تركي المالكي، إن "ما نشرته المليشيا الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة (800) شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن عبر محافظة الجوف لا أساس له من الصحة.

وأضاف المالكي أن "هذه المزاعم ما هي إلا امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها المليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن".

وأشار المالكي إلى أن "المليشيا الحوثية الإرهابية قامت في شهر أبريل 2020 بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من (8000) شخص من المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة ومن بينهم النساء والأطفال".

وأوضح أن "ذلك محاولة منها لاستغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس كورونا المستجد ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية".

وأكد أن "المملكة تعاملت مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإعاشية وإيوائية".