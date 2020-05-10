متحدث الخارجية الإيرانية: تأجيل الانتخابات الرئاسية مستبعد

استبعد الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، لافتاً إلى أن بلاده لم تؤجل انتخابات سابقة ولو يوما واحدا حتى خلال الحرب والقصف.

طهران - سبوتنيك. وقال موسوي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "من السابق لأوانه التنبؤ بتأجيل الانتخابات الرئاسية أو عقدها، هناك شيء واحد واضح بالنسبة لنا وهو نظرا لأهمية الانتخابات في إيران وحسب تاريخنا في هذا الأمر، فإننا لم نؤجل الانتخابات ولو يوما واحدا حتى خلال الحرب والقصف ".

وأضاف موسوي: "نأمل بأن يعود الوضع إلى طبيعته لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، وإذا لم تعد الأوضاع إلى طبيعتها قبل الانتخابات فحتما سنتخذ احتياطات لإجرائها".

يذكر أن إيران شهدت انتخابات تشريعية في بداية فبراير/شباط 2020، بينما سوف تقام الانتخابات الرئاسية في مايو/أيّار من سنة 2021 وذلك بعد انتهاء فترة الولاية الثانية للرئيس الحالي "حسن روحاني".