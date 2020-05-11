لبنان: جمعية شبابية روسية تحتفل بعيد النصر على الفاشية بطريقة فريدة

تستمر الاحتفالات بعيد النصرعلى النازية في الحرب الوطنية العظمى في مختلف دول العربية والعالمية، حيث شهد لبنان مسيرة للدراجات النارية تخليدا للذكرى التاريخية.

وفي السياق نفسه، نشرت الجمعية الثقافية للشباب الناطقين باللغة الروسية في لبنان "كاريل" مقطع فيديو يظهر عملية احتفالهم بعيد النصر على النازية بطريقة فريدة من نوعها في ظل انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد في لبنان.

وأظهر المقطع قيام أعضاء الجمعية من شبان وشابات بتسليم "شعار الحرب الوطنية العظمى" من يد إلى يد بطريقة فريدة من نوعها مراعين إجراءات التباعد الاجتماعي لحماية نفسهم من الإصابة في وقت يعيش فيه لبنان والعالم أزمة انتشار فيروس كورونا.

وتحتفل روسيا يوم 9 أيار/مايو، من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه دعوات لقادة العديد من البلدان للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.