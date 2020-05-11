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    الصين تسلم مصر الدفعة الثانية من المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

    © REUTERS / EGYPTIAN HEALTH MINISTRY
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    سلمت الصين مصر الدفعة الثانية من المستلزمات الطبية والوقائية لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد، أمس الأحد، وذلك في إطار علاقات الصداقة التي تربط الدولتين.

    ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن سفير بكين في القاهرة، لياو لي تشيانغ، القول في كلمة أثناء تسليم الهدية، إن الدفعة الثانية من المستلزمات الطبية الصينية تشمل 10 آلاف قناع (كمامة) من نوع N95، و10 آلاف بدلة واقية، و70 ألف كاشف حمض نووي، بإجمالي 440 صندوقا تزن حوالي 4.7 طن.

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرتدي كمامة وإلى جواره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي - مصر - كورونا
    © AFP 2020 / STRINGER
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    وأضاف لياو أن الدفعة الثالثة من المساعدات ستصل إلى القاهرة قريبا، وستشمل 150 ألف كمامة N95، ومليون كمامة جراحية، و70 ألف بدلة طبية واقية، و70 ألف زوج من القفازات الجراحية والف مقياس حرارة، وتزن حوالي 30 طنا.

    وأوضح أن عددا من حكومات المقاطعات والبلديات الصينية والمنظمات والشركات الصينية تبرعت بكميات من الكمامات والبدل الواقية وكواشف الفيروس ونظام فحص بالأشعة المقطعية للرئتين بالذكاء الاصطناعي وغيرها.

    وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتبادل الفني بين الجانبين، فقد عقد خبراء الصحة من الصين ومصر مؤتمرا بالفيديو كونفرانس، كما شاركوا في مؤتمرين في إطار جامعة الدول العربية وعلى المستويات الإقليمية الأخرى بواسطة الفيديو كونفرانس.

    كما لفت إلى أنه عندما كان الصينيون يعانون من صراع صعب ضد المرض، قدمت الحكومة المصرية والشعب المصري دعما قيما للصين، مشيرا إلى إرسال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برسالة إلى الرئيس شي جين بينغ للتعبير عن تضامنه.

    كما أرسل السيسي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في زيارة إلى الصين كمبعوث خاص له للتضامن مع الصين، كما أهدت مصر المستلزمات الطبية إلى الصين، بحسب سفير الصين بالقاهرة الذي تابع قائلا، "نحن دائما نتذكر صداقتنا".

    وأردف قائلا "هذه لحظة مهمة لمصر لمحاربة مرض فيروس كورونا الجديد والحفاظ على الإنتاج وتعزيز التنمية الاقتصادية في نفس الوقت، ولطالما دعمت الصين بقوة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر".

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, مصر, الصين
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