الصحة المصرية تصدر مجموعة من النصائح عند زيارة كبار السن

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء اليوم الاثنين 11 مايو/أيار، مجموعة من النصائح ينبغي أن يتبعها الجميع عند زيارة كبار السن.

ووصفت الوزارة المصرية في بيان نشرته عبر صحفتها على موقع "فيسبوك" أن تلك النصائح حيوية، لأن كبار السن، هم الفئات الأكثر خطورة وتضررا من فيروس كورونا المستجد.

وجاءت تلك النصائح على النحو التالي:

- ضرورة المحافظة على مسافة آمنة.

- تجنب التواصل الجسدي كالاحتضان أو المصافحة.

- غسل اليدين بالماء والصابون.

- عدم مشاركة الطعام أو الأدوات.

- التأكد من أن غرف كبار السن نظيفة وجيدة التهوية.

- تناول كبار السن وجبات صحية متوازنة.

- ممارسة كبار السن الرياضة بانتظام.

- حصول كبار السن على قسط كافي من النوم.

- منع التجمعات الاجتماعية داخل المنزل أو زيارات الآخرين.

- لو كان لدى الأسرة أحد كبار السن الذي يعاني من أعراض تنفسية خطيرة بجب الاتصال بأرقام الطوارئ فورا.