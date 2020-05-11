الأردن يعلن موعد عودة موظفي القطاع العام للعمل

أعلن الأردن، اليوم الاثنين، أنه تقرر عودة موظفي القطاع العام للعمل في 26 مايو/ أيار، وذلك بعد انقطاع دام نحو شهرين.
وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، الوزير أمجد العضايلة، إن الحكومة قررت السماح لموظفي الدولة بالعودة لأعمالهم يوم 26 مايو/ أيار، بعد انقطاع استمر نحو شهرين فرضته السلطات في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المتحدث، بحسب قناة "المملكة" الأردنية، إن موظفي الحكومة الذين يشكلون معظم القطاع العام سيعودون للعمل عقب عطلة عيد الفطر.
وأضاف المتحدث أن الحكومة ستواصل فرض حظر التجول الليلي حتى إشعار آخر وذلك رغم تخفيف قيود العزل العام الصارمة خلال الأسبوعين الماضيين بالسماح لمعظم الأنشطة التجارية باستئناف أعمالها.
وأكد العضايلة ضرورة مراعاة أوضاع الموظفات اللاتي لديهن أطفال، في ظلّ استمرار عدم السماح لدور الحضانة في القطاعين العام والخاص بالعمل، نتيجة المخاطر الصحيّة التي قد تتسبب بها، ووسيتمّ تنظيم هذه العمليّة وفقاً للدليل الإرشادي لعودة عمل القطاع العام الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، وسيتمّ تعميمه على الدوائر الحكوميّة غداً.
وأضاف العضايلة أنه تقرّر صرف رواتب القطاع العام منتصف الأسبوع المقبل، وذلك لتمكين المواطنين من شراء مستلزماتهم للعيد.
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