الشرطة السعودية: ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر في شهر رمضان

قالت الشرطة السعودية، اليوم الثلاثاء، إنه تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر في شهر رمضان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول خلال شهر رمضان".

شرطة منطقة #حائل : ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول خلال شهر #رمضان المبارك. https://t.co/QINlJmdTUO #واس_عام — واس العام (@SPAregions) May 12, 2020

وأضاف "تم القبض على جميع عناصرها وعددهم (50) شخصا من جنسيات مختلفة".

وأتم "اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة".

وتعرف جريمة الاتجار بالبشر بأنها عملية توظيف أو انتقال أو نقل أو تقديم ملاذ لأناس بغرض استغلالهم، وتتضمن عملية الاتجار بالبشر أعمالاً غير مشروعة كالتهديد أو استخدام القوة وغيرها من أشكال وأساليب الإكراه أو الغش الذي يتم من خلال إجبار الضحية على القيام بأعمال غير مشروعة كالبغاء أو على أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أوالعبودية وغيرها من الممارسات المقاربة لها.