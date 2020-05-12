مصر... بدء بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر وحتى نهاية رمضان

أعلن الأزهر الشريف في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم بث صلاتي التراويح والتهجد، من الجامع الأزهر، بدءا من غد الأربعاء وحتى نهاية شهر رمضان.

وبحسب البيان، سيكون الحضور مقتصر فقط على أئمة الجامع والعاملين به، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة الجميع.

وأوضح البيان أنه سيتم نقل شعائر الصلاة مباشرة، عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، وتويتر، حرصا من الأزهر على بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خاصة خلال العشر الأواخر، وما في لياليها من الأجر العظيم.

وتابع "عسى أن يتقبل الله دعائنا ويفرج عنا أجمعين هذه الأزمة التي يعاني منها العالم بأكمله".

ويأمل الأزهر أن تكون هذه الخطوة بادرة أمل وبشارة خير للجميع، داعيا الله أن يرفع الوباء عن البلاد وأن يشفي المصابين وأن يرزقنا جميعا الأمن والأمان والسكينة والاستقرار.