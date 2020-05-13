الجيش اليمني: مقتل 30 مهاجما من الحوثيين بينهم قيادات شمال البيضاء

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تقدم لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن مصادر عسكرية، إن "الحوثيين شنوا هجوما على مواقع القوات في جبهة قانية (شمال البيضاء)، اندلعت على اثره مواجهات عنيفة".

وأكدت "تصدي قوات الجيش للهجوم الذي يعد الأعنف، وتكبيد الحوثيين 30 قتيلا بينهم قيادات بارزة إلى جانب تدمير عربة عسكرية".

وأشارت إلى "شن مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت تجمعات وآليات للحوثيين في البيضاء، ودمرت عتادا عسكريا لها".

من جهة ثانية، اتهمت جماعة الحوثيين عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، التحالف العربي بتنفيذ 13 غارة جوية على محافظة البيضاء، توزعت بـ 7 غارات على منطقة قانية، و6 غارات على مديرية السوادية شمال البيضاء.

في سياق الغارات الجوية أيضا، ذكرت "المسيرة" أن مقاتلات التحالف شنت 6 غارات على محافظة مارب شمال شرقي اليمن، استهدفت مديرية مجزر شمال غربي مأرب.

#المسيرة_عاجل | مأرب: 6 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية مجزر خلال الساعات الماضية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) May 12, 2020

وأضافت أن محافظة حجة الواقعة شمال غربي اليمن، تعرضت هي الأخرى لغارتين جويتين، طالت احداها مدرسة الطينة في مديرية ميدي الساحلية غرب حجة، والأخرى قرية شليلة في مديرية حرض شمال غربي المحافظة، مشيرة إلى استهداف التحالف بغارة مديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.