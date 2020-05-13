وكالة: العراق يحذر من "كارثة بشرية" في العاصمة بغداد

قال رئيس خلية الأزمة النيابية حسن كريم الكعبي، إن الموقف الوبائي للإصابات المسجلة لفيروس "كورونا" يوم أمس الثلاثاء، وارتفاعها في بغداد وحدها إلى 71 إصابة، جرس إنذار خطير للغاية ينذر بكارثة بشرية وصحية.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس خلية الأزمة النيابية حسن الكعبي، في بيان صحفي، إن "الموقف الوبائي للإصابات المسجلة لفيروس كورونا ليوم الثلاثاء وارتفاعها في بغداد لوحدها الى 71 إصابة يعد جرس إنذار خطير للغاية ينذر بكارثة بشرية وصحية في العراق سيما في محافظتي بغداد والبصرة"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن "ارتفاع الأعداد المصابة بالفيروس يعود إلى عدم الالتزام بإجراءات فرض حظر التجوال سواء (الكلي أو الجزئي) واستمرار اللامبالاة من قبل عدد كبير من المواطنين إزاء خطورة الوباء والمتمثلة بعدم الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية من قبل الجهات المختصة ومنع التجمعات وإقامة المناسبات ومجالس العزاء والزيارات العائلية والأماكن المزدحمة".

ودعا الكعبي "الجهات المختصة الى محاسبة المخالفين لقوانين الحظر وتكثيف عمليات المسح الوبائي الميداني سيما في المناطق الموبوء، فضلا عن وجوب التنسيق مع القوات الأمنية للمباشرة بعملية الحجر الصحي المناطقي".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد في معدل الإصابات بفيروس كورونا، حيث رصدت 95 إصابة جديدة بالفيروس، وحالتا وفاة، فيما قررت السلطات العراقية، فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر المقبل لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).