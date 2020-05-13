الإمارات... توجيهات جديدة من محمد بن زايد

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، توجيهات جديدة، اليوم الأربعاء.

ووجه ابن زايد ببدء الفحص المجاني للمواطنين في دولة الإمارات، اعتبارا من الأسبوع المقبل في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء "وام".

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوراث، في بيان مشترك اليوم، أن محمد بن زايد وجه أيضا بالفحص المجاني لعمالة الخدمة المساعدة في منازل المواطنين إلى جانب عدد من الفئات.

وتشمل تلك الفئات كل من "أصحاب الهمم والمرأة الحامل والمقيمين ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاما، إضافة إلى الذين لديهم الأعراض المصاحبة للفيروس والمخالطين المقربين من المصابين".

وأكد البيان على قيام الجهات الصحية المختصة بتحديد مواعيد وتوقيتات الفحوصات وإعلام الجمهور الكريم.

وأشار إلى أن "مبادرة ابن زايد تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توفير كل السبل الممكنة، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة المجتمع وأفراده من مواطنين ومقيمين وحفاظا على حياتهم".

يشار إلى أن وسائل إعلام رسمية في الإمارات قالت إن دبي سمحت بفتح الحدائق العامة والشواطئ الخاصة بالفنادق أمام النزلاء، وذلك في ظل تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تقر تعديلات طفيفة على تعليمات التخفيف الجزئي على قيود الحركة في الإمارة. https://t.co/8tm6qROr9s — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 12, 2020

وكانت دبي، وهي أكبر إمارة في البلاد من حيث عدد السكان، قد خففت في 24 أبريل/ نيسان، الحظر الكامل للتجول وجعلته لمدة ثماني ساعات فقط في الليل وسمحت للمطاعم ومراكز التسوق بفتح أبوابها من جديد بطاقة استيعابية محدودة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، إنه تقرر فتح الحدائق العامة أمام الجمهور مع عدم السماح بأي تجمعات لأكثر من خمسة أفراد. كما سُمح للفنادق بمعاودة فتح شواطئها الخاصة فقط أمام النزلاء وفق اشتراطات وقائية صارمة من أهمها التباعد بين الأشخاص.