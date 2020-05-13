صورة لوزير سعودي يبكي أمام قبر ابنه تثير تعاطفا واسعا

وتوالت التعليقات على الصورة داعين للشاب بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله ووالده الصبر والسلوان.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن مهند الحقيل الذي يدرس في المرحلة الثانوية توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة.
صورة مؤثرة.. وزير الإسكان ماجد الحقيل متأثراً داعياً أمام قبر نجله بعد دفنهhttps://t.co/49muB0MxFT#وزير_الإسكان #السعودية #ماجد_الحقيل pic.twitter.com/XTMM8ebpv4— صحيفة تواصل (@twasulnews) May 13, 2020
وعلق المستشار الإعلامي حمد المنيف بقوله "ما أقسى لحظات الوداع ونظرة الفراق. اللهم اربط على قلبه وقلب والدته وأسرته. اللهم أجمعهم به في جنات النعيم ووالدي وجميع موتى المسلمين".
وقال الإعلامي عبد العزيز المريسل "اللهم وسع قبر المهند ماجد الحقيل مد البصر وأجعله روضه من رياض الجنة، اللهم أره مقعده من الجنة وأجعله ممن يقول يوم يراه يا رب أقم الساعة، صورة أبكتني وأوجعتني كثيرا، ففراق الأحبة متعب جدا، اللهم اربط على قلب ماجد الحقيل وعلى قلب أم المهند وأجبر كسرهم وهون عليه مصابهم".
وعلقت إحدى المغردات على الصورة "الله يجبر كسر قلوبهم ويرحم ميتهم ويغفر له".
وقالت أخرى "كان الله في عون والديه. غريب أمر هذا الصبي تغريداته الأخيرة كلها تدور في فلك الوداع والموت".
وقال مغرد "اللهم إنه مفجوع فاربط على قلبه، اللهم إنه مكسور فأجبر كسره واغفر لأبنه واعفو عنه يا حي يا قيوم".
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