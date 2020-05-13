الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في محافظة أبين جنوبي البلاد

أحرز الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، تقدماً في مواجهات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بمحافظة أبين جنوب اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن وحدات من الحماية الرئاسية التابعة للجيش اليمني استدرجت قوات تابعة للمجلس الانتقالي إلى كمين مُحكم في محيط منطقة الشيخ سالم شرق مدينة زُنجبار مركز محافظة أبين، ونفذت التفافاً عليها.

وأضاف أن الكمين أوقع قتلى وجرحى وأسرى في صفوف قوات المجلس الانتقالي، واغتنم الجيش خلاله 8 آليات وعربتين.

وأكد تنفيذ الجيش اليمني هجوماً معاكساً تمكن على اثره من تجاوز منطقة الشيخ سالم والسيطرة على مواقع باتجاه الضواحي الشرقية لمدينة زُنجبار.

وأشار إلى تجدد القصف بالأسلحة الثقيلة بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي، حيث استهدفت الأخيرة مواقع عسكرية في منطقة قرن الكلاسي بالتزامن مع تنفيذها محاولة التفاف على القوات الحكومية في منطقة الطرية إلا أن الجيش تمكن من إحباطها عقب مواجهات أوقعت قتلى وجرحى من الطرفين، وأُعطبت خلالها آليات.

وكان الجيش اليمني سيطر، أمس الثلاثاء، على معسكر "حيدرة السيد" التابع لقوات الدعم والإسناد إحدى تشكيلات قوات المجلس الانتقالي، إثر هجوم واسع أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وأسر الجيشُ عناصر من المجلس، واغتنم أسلحة ثقيلة بينها دبابة وراجمة صواريخ، إضافة إلى آليات وذخائر.