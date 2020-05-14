خسائر في صفوف "أنصار الله" بقصف جوي للتحالف شمال محافظة البيضاء وسط اليمن

سقط قتلى وجرحى من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، في غارات جوية للتحالف العربي، على محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك - وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف استهدف تجمعات وتحركات لـ "أنصار الله"، في جبهة قانية بمنطقة الوهبية شمال البيضاء، خلال مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، إثر هجوم شنته الجماعة.

ووفقاً للمصدر، أسفرت الغارات عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الجماعة، وإعطاب 3 آليات وعربة بي إم بي.

وتأتي الغارات عقب بث قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" مشاهد قالت إنها لعملية السيطرة على مواقع للجيش اليمني مطلة على سوق قانية شمال البيضاء.

وذكرت "المسيرة" أن طيران التحالف العربي، شن 7 غارات على منطقة قانية.

من جهة ثانية، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن الجيش أحبط بإسناد من المقاومة الشعبية الموالية له، هجوماً شنته "أنصار الله" على مواقع في جبهة قانية بالوهبية شمال البيضاء.

وأكد تكبيّد "أنصار الله" خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات.