في ذكرى النكبة الفلسطينية... "حماس" تؤكد على التمسك بالمقاومة

أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، على التمسك بخيار المقاومة الشاملة كاستراتيجية وطنية للدفاع عن الشعب الفلسطيني، واسترداد حقوقه.

ونقلت وكالة "سما"، مساء اليوم الخميس، عن بيان للحركة بمناسبة الذكرى الـ 72 للنكبة، التي تحل اليوم، أنها دعت كل القوى للتمسك بخيار المقاومة، ورفض المشاريع الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، ورفض الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي مقدمة هذه المشاريع المرفوضة فلسطينيا، الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم "صفقة القرن"، وكذلك عمليات الضم التي تنوي الحكومة الإسرائيلية تنفيذها.

وشددت حماس على تأكيدها التمسك بخيار الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته، مشيرة إلى أنها تقدس هذا المشروع، ومنوهة إلى أن الحركة قدمت الكثير من التنازلات والمرونة من أجل إنهاء الانقسام.

ودعت حركة حماس الشعب الفلسطيني إلى تعبئة نضالية ثورية، والإسراع في وضع استراتيجية وطنية شاملة ترتب المسار النضالي المقاوم، من خلال الدعوة لاجتماع عاجل يناقش مخاطر الضم وسبل مواجهته، بعيدا عن اللقاءات الشكلية.

وبعثت حماس برسالة للأسرى الفلسطينيين أكدت فيها على أنهم سيبقون على رأس أولوياتها، ولن تدخر الحركة جهدا حتى تحريرهم كافة من السجون الإسرائيلية.

يشار إلى أن ذكرى النكبة الفلسطينية تحل في الرابع عشر من مايو/أيار من كل عام.