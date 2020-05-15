مقتل ضابط عراقي في انفجار شمالي بغداد

أسفر انفجار عبوة ناسفة عن مقتل ضابط عراقي برتبة رائد شمالي بغداد، حسبما أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة.

جاء ذلك في بيان تلقته "السومرية نيوز"، أوضحت فيه أن "عبوة ناسفة انفجرت، ليلة أمس، على قوة تابعة لفوج مغاوير الأول قيادة عمليات بغداد في قضاء الطارمية".

وأضافت أن "الانفجار أدى إلى استشهاد ضابط برتبة رائد ومقاتل وجرح أربعة آخرين".

وكانت عناصر "داعش" الإرهابي، المتسللين إلى العراق، من حدود دولة عربية مجاورة، خسائر فادحة سطرتها "أسود الصحراء" التي تضم أقوى المقاتلين العراقيين، غربي البلاد.

وتواصل القوات العراقية، بمشاركة المقاتلين من الحشد العشائري، في ثلث مساحة العراق، غربا، في الصحراء الحدودية بين ثلاث دول، تقدمها لتدمير فلول عناصر "داعش" الإرهابي المتسللين.

وأكد قائم مقام قضاء حديثة غربي الأنبار، مبروك حميد الجغيفي، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية، وعمليات الجزيرة، والحشد العشائري، تنفذ يوميا واجبات لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي، في صحراء المحافظة، غربي البلاد.

وكشف الجغيفي تواجد عناصر "داعش" الإرهابي، في صحراء الأنبار، بعد تسللهم من الحدود المفتوحة بين العراق وسوريا، لعدم ضبطها.