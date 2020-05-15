الصحة السعودية تكشف حقيقة العلاقة بين كورونا والإيدز

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، حقيقة وجود علاقة بين فيروسي كورونا المستجد والإيدز.

وقال العالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن "فيروس كورونا المستجد ليس له علاقة بفيروس إيدز" بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وأشار العالي إلى أنه "لا يوجد استناد علمي عن أنهما هجين"، موضحا أنه "كلام عارٍ من الصحة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية على ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق، لافتا إلى أنه "حتى اليوم، لا يوجد علاج مخصص موجه ومعتمد لمعالجة فيروس كورونا الجديد، وأن اللقاحات لا تزال في مراحل البحث".

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 49176، في حين بلغت حالات التعافي 21869، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 292 حالة.