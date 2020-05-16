فيديو أثار بهجة السعوديين.. هطول الأمطار بغزارة فوق الكعبة وتوقعات بـ"ليلة القدر"

هطلت أمطار رعدية غزيرة، يوم الجمعة، على مكة والمسجد الحرام في المملكة العربية السعودية، وسط دعوات من المواطنين وتوقعات بأن تكون هذه ليلة القدر التي بشر بها رسول الإسلام في شهر رمضان.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، الأمطار وهي تهطل على الكعبة المشرفة، وسط دعوات بعض المصلين بإزالة الغمة والوباء عن بلاد الحرمين والمسلمين والناس أجمعين.

وأثار المشهد إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين، الذين تفاعلوا على مواقع التواصل، خصوصا وأنها تأتي في شهر رمضان" وقالت بسمة باحارث: "لعلها ليلة قدرية.. ليلة 23 رمضان" في إشارة إلى الليلة التي يتحراها المسلمون في الأيام الفردية من العشر الأواخر من شهر رمضان كل عام.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد السعودية، اليوم السبت، تتعرض بعض مناطق المملكة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة ومنطقتي المدينة المنورة وتبوك تمتد للأجزاء الغربية من مناطق الرياض والقصيم وحائل.

كما يشهد الطقس اليوم نشاطا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، واصل رجال الأمن السعوديون، أداء عملھم في تطبیق تعلیمات منع التجول وتنفیذ الإجراءات الوقائیة والاحترازية، رغم ھطول الأمطار بغزارة.