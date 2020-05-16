فيديو أثار بهجة السعوديين.. هطول الأمطار بغزارة فوق الكعبة وتوقعات بـ"ليلة القدر"

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، الأمطار وهي تهطل على الكعبة المشرفة، وسط دعوات بعض المصلين بإزالة الغمة والوباء عن بلاد الحرمين والمسلمين والناس أجمعين.
#فيديو 🎥— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) May 15, 2020
أمطار #المسجد_الحرام
اليوم السبت 23 #رمضان 1441هـ pic.twitter.com/x7Loq3K331
وأثار المشهد إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين، الذين تفاعلوا على مواقع التواصل، خصوصا وأنها تأتي في شهر رمضان" وقالت بسمة باحارث: "لعلها ليلة قدرية.. ليلة 23 رمضان" في إشارة إلى الليلة التي يتحراها المسلمون في الأيام الفردية من العشر الأواخر من شهر رمضان كل عام.
ووفقا للهيئة العامة للأرصاد السعودية، اليوم السبت، تتعرض بعض مناطق المملكة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة ومنطقتي المدينة المنورة وتبوك تمتد للأجزاء الغربية من مناطق الرياض والقصيم وحائل.
#صور— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) May 16, 2020
أمطار #المسجد_الحرام
اليوم السبت 23 #رمضان 1441هـ pic.twitter.com/CzdNic7A5y
كما يشهد الطقس اليوم نشاطا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، واصل رجال الأمن السعوديون، أداء عملھم في تطبیق تعلیمات منع التجول وتنفیذ الإجراءات الوقائیة والاحترازية، رغم ھطول الأمطار بغزارة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)