أول تعليق من الإمارات على مزاعم اغتيال وزير الخارجية عبد الله بن زايد

سخر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم، السبت، مما وصفها بـ "الأكاذيب التي تروجها الأبواق القطرية" حول وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تحدثت اليوم مع أخي الشيخ عبدالله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليّا حول فبركات الحسابات القطرية، أدعو له دائما بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل".

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 16, 2020

​وكان قد تداولت بعض الحسابات على موقع "تويتر" مقاطع فيديو وزعمت أصحابها عن محاولة اغتيال تعرض لها وزير الخارجية الإماراتي في العاصمة أبوظبي، وهو ما نفاه قطعا قرقاش.