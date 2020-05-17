الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية في صحراء الجزيرة حتى الحدود مع سوريا

بدأ الجيش العراقي اليوم الأحد، عملية أمنية جديدة تستهدف الإرهابيين بمحافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، وصولا إلى الحدود الدولية مع سوريا، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والقبض على المطلوبين أمنيا.

بغداد - سبوتنيك. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن العملية التي تحمل اسم "أسود الجزيرة" انطلقت صباح اليوم الأحد "لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الأنبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولا إلى الحدود الدولية مع الجمهورية العربية السورية".

وأضاف البيان:" أن العملية ستشمل مناطق "وادي الثرثار، مطار جنيف، سنيسله، جبل المنايف سحول راوه، الشعباني، طريفاوي، وادي العجيج، تلول الطيارات"، واشترك فيها كل من "عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى والحشد الشعبي والعشائري".

وانطلقت العملية في أحد عشر محورا باسناد من طيران الجيش والقوه الجوية، ولفت البيان إلى أن "هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية والقاء القبض على المطلوبين".

وبدأ الجيش العراقي الأربعاء الماضي عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت، 4 أيار/مايو الجاري، مقتل "أبو قسورة" القائد العسكري في تنظيم "داعش" غرب محافظة الأنبار و4 من التنظيم الإرهابي بانفجار بناية مفخخة غربي البلاد.

فيما أعلنت السلطات الأمنية العراقية، مطلع الشهر الجاري، مقتل 10 من عناصر الحشد الشعبي وإصابة 4 آخرين بهجمات لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) بمحافظة صلاح الدين.

وعقب ذلك، تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمواصلة ملاحقة عناصر التنظيم بعد هذا الهجوم.