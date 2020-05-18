السعودية تدشن عيادات افتراضية في مستشفى ولادة

أعلنت سلطات الصحة في منطقة الرياض السعودية، تدشين العيادات الافتراضية، وذلك في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.

أفادت صحيفة "عكاظ"، بأن مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور محمد التويجري دشن العيادات الافتراضية بمستشفى الولادة والأطفال في محافظة الخرج.

وأوضح التويجري أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص صحة الرياض لضمان استمرار وسهولة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين في ظل وجود جائحة كورونا، منوها بجهود العاملين بالمستشفى على هذه المبادرة.

في السياق ذاته، أوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة أن العيادة الافتراضية تعتبر عيادة حقيقية يقوم فيها الطبيب في المستشفى بالاطلاع على ملف المريض والاتصال به صوتيا ومرئيا في منزله دون الحاجة للحضور إلى المستشفى.

وأضاف الدكتور، الجمعة، أن العيادات الافتراضية بالمستشفى تضم تخصصات الأطفال وحديثي الولادة، أمراض النساء ومتابعة الحمل، الباطنية وأمراض الدم، اضطرابات النمو والسلوك والرضاعة الطبيعية، إضافة إلى تخصصات جراحة الأطفال، والجراحة العامة، والأذن والأنف والحنجرة.

وتعمل العيادات الافتراضية في السعودية وفق آلية محددة حيث يقوم المريض بحجز موعد يناسبه بالاتصال بالمستشفى ممثلاً بقسم المواعيد، وإثر ذلك يرسل المستشفى رسالة نصية على هاتف المريض بتاريخ ووقت الموعد مع بعض التعليمات التقنية اللازمة، ويتم الاتصال على المريض من خلال برنامج المكالمات المرئية Google Due .

وعند الانتهاء من عملية فحص المريض من قبل الطبيب ووصف العلاج له يتم إيصال الأدوية لمنزل المريض من خلال خدمة (دواؤك يوصلك)، لافتا إلى أنه في حال حاجة المريض إلى فحص مخبري أو إشعاعي يتم حجز موعد للمريض من خلال مركز الاتصال.