تدمير خفايا "داعش" في معسكر غربي العراق...فيديو

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بتطهير معسكر استراتيجي، غربي الأنبار التي تشكل ثلث مساحة البلاد غربًا، وتفجير 10 عبوات ناسفة من مخلفات "داعش" الإرهابي.

وأوضحت الخلية أن مفرزة معالجة من سرية هندسة ميدان عمليات الجزيرة، خرجت لغرض الاستمرار بتطهير معسكر "خالد بن الوليد" من العبوات الناسفة التي زرعها عناصر "داعش" الإرهابي، الواقع ما بين قضائي عنه وراوه، غربي الأنبار، غربي البلاد.

وأضافت الخلية أن المفرزة فجرت 10 عبوات ناسفة في المعسكر، دون حادث يذكر، منوهة إلى أن القطعات الأمنية في عمليات "أسود الجزيرة"، تواصل عملياتها بالتزامن مع واجباتها الأخرى.