عقب ظهور نتائج تحقيقات "قاعدة بنساكولا"... السعودية لأمريكا: معا سنهزم قوى الشر

رحبت السفارة السعودية لدى واشنطن، بنتائج تحقيقات الهجوم على القاعدة الجوية في بنساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ حيث كشفت التحقيقات أن المهاجم مرتبط بتنظيم "القاعدة" الإرهابي عقب فك التشفير الخاص بهاتفه.

وأكدت السفارة في بيان، تعاون المملكة الكامل مع السلطات الأمريكية في التحقيق، وتقديم الدعم والتنسيق "لحماية المواطنين السعوديين والأمريكيين من التهديدات الإرهابية".

وقالت السفارة، إنه من المهم ملاحظة أن التدريب العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للأفراد العسكريين السعوديين مكّن الجنود السعوديين والطيارين والبحارة من القتال ضد الأعداء المشتركين، وإن التعاون الوثيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والاستخبارات أنقذ الأرواح في أمريكا والسعودية وأماكن أخرى حول العالم، ولا شك أنه جعل العالم مكاناً أكثر أمانا.

وتابعت السفارة "ما يقارب 28 ألف متدرب عسكري سعودي خضعوا للتدريبات العسكرية في أمريكا على مدى عقود عدة. والمتطرفون والإرهابيون الذين يهددون دولتينا لن يتوقفوا في جهودهم لاستهداف الأبرياء".

Saudi Embassy Statement on the Investigation Findings of the December 6th Attack in Naval Air Station Pensacola pic.twitter.com/rwwugTSQPd — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) May 19, 2020

وأشارت إلى أن في هذه اللحظة بالذات، يحاول تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية و"داعش" والجماعات المتطرفة الأخرى، الاستفادة من التحدي غير العادي الذي تمثله جائحة فيروس كورونا لنشر دعاية الكراهية وحشد التهديدات العالمية الجديدة.

وشددت على ضرورة عدم تخلي البلدين عن الجهود لهزيمة الإرهاب، وأن المملكة لهذا السبب التزمت باستعادة الأمن والاستقرار في اليمن؛ حيث يوجد مقر القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وأن المملكة مصممة على عدم ترك اليمن ليصبح ملاذا آخر للتنظيمات الإرهابية العالمية، مشيرة إلى أن القوات السعودية في يونيو/حزيران الماضي حققت انتصاراً كبيراً في مكافحة الإرهاب من خلال القبض على أبو أسامة المهاجر؛ زعيم "داعش" في اليمن، في غارة بشرق اليمن.

وأكد البيان أن المملكة العربية السعودية ستواصل استخدام كل الوسائل المتاحة لمواجهة رجال وعقلية وأموال الإرهاب التي تمكن "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية وغيرها من تجنيد الأتباع وتهديد المجتمعات، أو حتى دول بأكملها.

وأتم البيان "الشراكة السعودية - الأمريكية واحدة من الركائز الأساسية للجهد العالمي لتفكيك الشبكات الإرهابية وإلحاق الهزيمة بها، وسيحافظ بلدانا على التزامنا الذي لا ينكسر بمكافحة قوى الشر أينما وجدت".