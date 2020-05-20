السعودية... دعوة من المحكمة العليا بشأن هلال شهر شوال

وجهت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الأربعاء، دعوة إلى عموم المسلمين في جمع أنحاء المملكة.

ودعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1441 هـ، وذلك مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جاء ذلك في إعلان للمحكمة، الذي نص على أن "المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1441 هـ".

وتابع الإعلان: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وأشار إعلان المحكمة إلى أنها "تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان الُمشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين".