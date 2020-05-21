الجامعة العربية تعلق على ظهور قائد بالحرس الثوري الإيراني وخلفه أعلام ورايات معينة... فيديو

وأكدت الأمانة -في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك- على ما تتضمنه قرارات مجلس جامعة الدول العربية الصادرة على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري بشأن "إدانة ورفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية سواء من خلال التدخل المباشر أو عن طريق وكلاء إيران في المنطقة الأمر الذي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين".

وقال البيان إن تجديد الأمانة العامة على هذا الموقف يأتي "في ضوء استمرار السلوك العدائي والتصرفات الاستفزازية الإعلامية من جانب إيران، والتي كان آخرها تعمد إظهار عدد من أعلام ورايات الميليشيات والحركات المسلحة التي ترعاها وتمولها وتدعمها إيران في ظهور إعلامي لمسؤول رفيع المستوى بالحرس الثوري الإيراني".

وفي هذا الصدد أكدت الأمانة العامة على "ضرورة أن تكون علاقات إيران بالدول العربية قائمة على احترام مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ حسن الجوار وسيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها بأي شكل من الأشكال والكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض الثقة وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، خاصة في مرحلة يمر فيها العالم بأخطر أزمة إنسانية".