مصادر ميدانية: اشتباكات بين قوات الجيش الوطني و"بركان الغضب" بعدد من محاور طرابلس

شهد محيط العاصمة الليبية، طرابلس، صباح اليوم الأحد، اشتباكات بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق.

وأفادت مصادر ميدانية لـ"سبوتنيك" بتجدد الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني الليبي، وقوات عملية بركان الغضب بعدد من محاور طرابلس ومحيط مدينة غريان.

وفي وقت سابق، أعلنت شعبة الأعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي أن سرية من الكتيبة 128 مشاة قد تحركت في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس لإتمام التعزيزات العسكرية لمحاور القتال.

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.