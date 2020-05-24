الجيش اليمني: إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين وتحقيق تقدمات شرقي الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، إسقاط طائرتين مُسيرتين لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة،- سبوتنيك. وذكر اللواء 101 مشاة في الجيش اليمني، على صفحته في "فيس بوك"، أن "القوات تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين بعد رصدهما في أجواء مناطق مواجهات شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف".

وأوضح أن "الطائرتين كانتا تقومان بمهام استطلاعية لعدة مواقع عسكرية أثناء اسقاطهما".

وأشار إلى "تصاعد وتيرة المواجهات بين الجيش والحوثيين في جبهات متفرقة في الجوف"، مؤكداً "إحراز تقدمات في مناطق عدة شرق المحافظة وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.