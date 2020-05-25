تسجيل
15:05 GMT25 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    استئناف حركة القوافل على (M4) شريان الحياة شرق سوريا

    بجهود روسية... استئناف حركة القوافل على (إم 4) شريان الحياة شرقي سوريا... فيديو

    © Sputnik . Attia Al-Attia
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104552/64/1045526442_10:-1:1242:693_1200x675_80_0_0_a60615341549f082e84ed1a4d31de502.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005251045526557-%D8%A8%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-M4-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9/

    أعلنت الشرطة العسكرية الروسية بعد التنسيق مع الجيش العربي السوري من طرف والجيش التركي من طرف آخر، تسيير أول رحلة للقوافل المدنية على الطريق الدولي (الحسكة - حلب) المعروف باسم (M4) شريان الحياة الاقتصادية شمال شرقي سوريا، وذلك بعد انقطاع استمر لشهور عديدة، على أن يتم تسيير القوافل التجارية في القريب العاجل.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة بأنه: "تم اليوم 25 أيار/ مايو تسيير أول قافلة مدنية على الطريق الدولي الحسكة - حلب المعروف المعروف باسم (M4)، بعد انقطاع دام اكثر من 7 أشهر، وذلك من خلال تفاهمات ابرمتها الشرطة العسكرية الروسية مع الجانبين السوري والتركي".

    وتابع المراسل: "تم تسيير القافلة صباح الاثنين على  الـ (M4)، انطلاقاُ من بلدة تل تمر شمالي غربي الحسكة و من بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي وذلك بعد توقف حركة المرور عليه منذ الهجوم التركي على  مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي".

    حقول القمح في الحسكة
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    هل ترد سوريا على "جريمة حرب" اختبأ المجتمع الدولي وراء أدخنتها؟
    ومن المقرر أن يتم تسيير 4 قوافل مدنية يومياً على الطريق الدولي، بشكل منتظم بحيث تسير قافلة من عين عيسى في الساعة الثامنة توازيها قافلة من تل تمر بنفس الساعة، وتنطلق بعدها قافلتان في الساعة 11 ظهراً من نفس المكانين بحيث تصبح 4 رحلات يومياً وذلك بمرافقة عسكرية روسية، باستثناء يوم الجمعة، على أن يتم السماح للقوافل التجارية بالمرور عبر الطريق الدولي من الداخل السوري باتجاه المنطقة الشرقية وبالعكس خلال الفترة القادمة".

    ويعتبر الطريق الدولي (M4) من أهم الطرق الدولية في سوريا وهو يربط الموانئ شرق البلاد مع الحدود العراقية غربا، ويقاطعه طريق (M5) الذي يربط الحدود السورية التركية شمالا بالحدود السورية الأردنية جنوبا.

    وينتشر الجيش العربي السوري انطلاقاً من بلدة تل تمر وصولاً إلى منطقة العالية بريف الحسكة الشمالي الغربي على امتداد الطريق الدولي من ضفته الجنوبية مع مسلحين من ميلشيا "قسد" الخاضعة للجيش الأمريكي، بينما ينتشر مسلحي ميلشيات "المعارضة السورية التركمانية" الخاضعة للجيش التركي، على ضفته الشمالية.

    وتأسس طريق (M4) الدولي عام م 1950، وفي عام 1980 أصبح هذا الطريق صلة الربط بين كل من تركيا والعراق وسوريا مع سواحل البحر المتوسط.

    استئناف حركة القوافل على (M4) شريان الحياة شرق سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    استئناف حركة القوافل على (M4) شريان الحياة شرق سوريا

    ويمتد الطريق الدولي (M4) من الحدود العراقية انطلاقاً من بلدة اليعربية مروراً بمدنية القامشلي والحسكة ودير الزور وتل تمر، ومن تل تمر يصل الطريق إلى عين عيسى ومن ثم منبج وحلب.

    ومن حلب يمتد إلى مدينة سراقب شرق إدلب، بعد أن يلتقي مع طريق (M5) الدولي في المناطق الجنوبية لمدينة وحلب، ليمر بعد ذلك عبر مدينة سراقب ممتدا إلى اللاذقية ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط.

    ويعمل الجيش العربي السوري منذ بدء عمليات الانتشار في شمال السوري على تامين الطريق الدولي (M4) بشكل كامل وبالتنسيق مع الجيش الروسي، وذلك نتيجة الأهمية الكبيرة للطريق، الذي يعتبر شريان الحياة بالنسبة للمنطقة الشرقية وذو أهمية كبيرة على الداخل السوري اقتصادياً واجتماعياً.

    الكلمات الدلالية:
    سوريا, تركيا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    خريجو الثانوية العامة خلال الاحتفال بـ الجرس الأخير في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا 25 مايو 2020
    الدموع تملأ العيون... كيف دق "الجرس الأخير" في مدارس روسيا
    رغم أنف أمريكا... إيران تتغلب على تهديدات النفط الأمريكية
    رغم أنف أمريكا... إيران تتغلب على تهديدات النفط الأمريكية
    اتفاقية الأجواء المفتوحة التي انسحب منها ترامب
    اتفاقية الأجواء المفتوحة التي انسحب منها ترامب
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك