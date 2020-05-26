"أنصار الله": التحالف يستهدف مأرب وصعدة بـ 20 غارة جوية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، أن قوات التحالف العربي نفذت سلسلة غارات جوية على محافظتين شمالي اليمن.

وذكرت "أنصار الله" على موقعها الرسمي، أن طيران التحالف شن 10 غارات على محافظة مارب شمال شرقي اليمن، استهدفت مديريات صرواح ومدغل ومجزر غرب وشمال غربي مارب.

وأضافت أن التحالف نفذ 7 غارات جوية على منطقة الملاحيظ في مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، وقصف بـ 3 غارات أخرى منطقة الفرع في مديرية كتاف شرق صعدة.

ومن جهة أخرى كانت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، يوم أمس الاثنين، مقتل عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثيين، خلال استهداف تعزيزات وإحباط محاولة تقدم لها في محافظة الحديدة غرب اليمن.

واتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، بـ"تنفيذ 62 خرقا في جبهات الحديدة خلال الساعات الماضية الماضية".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أواخر عام 2014.