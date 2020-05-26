الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط قذيفة حوثية في جازان

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، اليوم الثلاثاء: "إن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني قد تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية في منطقة جازان"، وفق وكالة الأنباء السعودية"واس".

وأضاف المتحدث أن الهجوم أسفر عن تضرر منزل وإصابة ثلاث نساء بإصابات خفيفة تم نقلهن للمستشفى وحالتهن الصحية مستقرة، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

في غضون ذلك، أكد الحوثيون أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية استهدفت مناطق متفرقة في محافظة الحديدة، فيما شن الطيران 16 غارة على محافظتي صعدة وحجة وجيزان خلال الـ 24 الساعة الماضية.