نائب لبناني: مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي طويل

أشار النائب في البرلمان اللبناني إدغار معلوف، إلى أن على الحكومة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، والإسراع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وقال النائب، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إن "لبنان في المراحل الأولى من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، هناك دراسة للأرقام والإصلاحات ولكن لم يتم أخذ قرارات نهائية، المفاوضات مسارها طويل ولا زالت جارية للبحث في الحلول التي من الممكن أن تطرح بالنسبة لإعادة هيكلة الدين العام أو مشاريع الكهرباء، ولمواضيع أخرى متعلقة بالإصلاحات في الدولة والقضاء، وكل هذه المواضيع على طاولة المفاوضات، وما هي رؤية الدولة للمرحلة القادمة لطريقة الاقتصاد وكيفية نقل الاقتصاد من الريعي إلى المنتج".

وأكد أنه إذا كانت شروط البنك الدولي متعلقة بالاقتصاد والمال التفاوض سيكون سهلاً ومن الممكن الوصول إلى قواسم مشتركة أما إذا كانت الطلبات متعلقة بالسياسة والأمن فستتعقد الأمور قليلاً.

ولفت معلوف إلى أن التيار الوطني الحر مع فكرة الكابيتال كونترول، قائلا: "لدينا قناعة أن المواطن يجب أن يعلم إلى أين سيذهب وما الذي حدث لأمواله هذه الصورة من المفترض أن تكون واضحة للنهاية، والكابيتال كونترول ستسهل على المواطنين والمصارف طريقة التعامل".

وأوضح أن المرحلة صعبة متمنياً أن لا تطول، من خلال بعض الإجراءات مثل الكابيتال كونترول والإسراع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

ورأى النائب اللبناني، أن العالم يعيش أزمة بسبب فيروس كورونا والتي أثرت على السياحة والصناعة والاقتصاد، وفي لبنان أزمة اقتصاد ومال وأضف إليها مشكلة كورونا التي أثرت سلباً على وضعنا الاقتصادي.

هذا وستعقد جلسة مفاوضات موسعة تضم وفد وزارة المال والمصرف المركزي برئاسة الحاكم رياض سلامة ووفد صندوق النقد الدولي بعد ظهر اليوم الأربعاء.