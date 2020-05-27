السودان… مصدر يكشف حقيقة تحويل البشير إلى مستشفى "يونيفرسال"

كشف مصدر في مستشفى "يونيفرسال" حقيقة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام السودانية حول نقل الرئيس المعزول عمر البشير من محبسه إلى مستشفى "يونيفرسال".

نقل الموقع الإلكتروني "السوداني"، اليوم الأربعاء، عن لسان المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن المستشفى لم يستقبل أي من رموز النظام السابق، موضحا أنهم سمعوا قرار النقل من الإعلام لكنهم لم يستقبلوا أية حالة.

وأكد المصدر أن المستشفى لم تستقبل أي من رموز النظام السوداني السابق، باستثناء والي شمال كردفان السابق، أحمد هارون، الذي تم نقله إلى المستشفى منذ حوالي ثلاثة أسابيع تحت حراسة مشددة،ب عدما أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن حالته مستقرة ولا يعاني من أية مضاعفات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية السودانية، ولاء البوشي، إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت الوزيرة على حسابها في فيسبوك، يوم الأحد الماضي: "تأكدت هذا المساء من إصابتي بفيروس كورونا، سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما".

تمنت البوشي من المواطنين الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة، والحرص على تجنب التجمعات، كون الانتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية.

وأكد عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، أن البوشي أبلغته بإصابتها مشيرا إلى أنه سيخضع للحجر الصحي الاحتياطي، كونه كان ضمن الوفد الحكومي الذي ضم الوزيرة في جولة عمل داخلية شملت 3 ولايات.