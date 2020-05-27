بعد مقتل 8 من قواته… الناطق باسم الجيش اليمني يتوعد جماعة "أنصار الله" 

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، "إن دماء الشهداء الذين قضوا في الاستهداف الإجرامي الغادر الذي قامت به "ميليشيا الحوثي" المتمردة لن تذهب هدرا، وسيتم الرد عليها بقوة على يد أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات القتالية".

ونقلت صحيفة "سبتمبر نت"، مساء اليوم الأربعاء، عن العميد مجلي، أن "الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران على أحد المعسكرات في محافظة مأرب، واستهدف اجتماعا لقيادة وزارة الدفاع، أسفر عن استشهاد 8 من الضباط والصف وإصابة آخرين من أبطال القوات المسلحة من مرافقي رئيس هيئة الأركان العامة".

وتابع مجلي، بقوله: "إن هذه الدماء الزكية ستكون لأبطال قواتنا المسلحة دافعا وحافزا لمطاردة فلول الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ونستعيد كافة المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتها".

وشدد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، على أن الأعمال "الإرهابية" لن تثني الشعب اليمني وقيادته السياسية وقواته المسلحة عن مواصلة السير في استكمال تحرير المناطق التي تسيطر عليها "الميليشيات الانقلابية الحوثية".

وأشار مجلي إلى أن ذلك "العمل الإجرامي أتى إثر الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في مختلف الجبهات القتالية، وبالأخص الانتصارات الأخيرة في جبهة نهم شرق صنعاء، وفي محافظة البيضاء، وفي جبهة صرواح بمحافظة مأرب، وفي محافظة الجوف"، مؤكدا أن هذه الانتصارات الكبيرة ستتواصل وسيكون الرد القاسي لتلك "الميليشيات الحوثية"، التي أصيبت بالهستيريا والتخبّط العشوائي، ما جعلها تقوم بإطلاق الصواريخ العشوائية بين الحين والآخر على الأعيان المدنية في مخالفة للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".

ويشار إلى أنه قتل 8 ضباط وجنود من الجيش اليمني، بينهم نجل قائد عسكري بارز، مساء أمس الثلاثاء، في قصف صاروخي شنته جماعة "أنصار الله" الحوثيين، على معسكر في محافظة مارب شمال شرقي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن "أنصار الله" استهدفت بصاروخ باليستي معسكر صحن الجن، الذي يضم المقر المؤقت لوزارة الدفاع اليمنية شرق مدينة مأرب.

وأكد المصدر أن القصف الصاروخي أسفر عن مقتل النقيب فهد صغير بن عزيز، نجل رئيس هيئة الأركان، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، إضافة إلى 5 عسكريين آخرين بينهم 3 ضباط - حتى مساء أمس الثلاثاء.

على جانب آخر، قالت جماعة "أنصار الله"، إن التحالف العربي نفذ سلسلة غارات جوية على محافظتين شمالي اليمن.

وذكرت "أنصار الله" على موقعها الرسمي، أن طيران التحالف شن 10 غارات على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، استهدفت مديريات صرواح ومدغل ومجزر غرب وشمال غربي مأرب.