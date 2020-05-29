رسالة من "التعليم" المصرية إلى طلاب الثانوية العامة بشأن أسئلة الامتحانات

نقلت بوابة "الجمهورية" عن الوزارة، طمأنتها للطلاب بأنه "سيتم مراعاة الظروف التي نمر بها خلال وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2019، مراعاة للطلاب لا سيما وأن الامتحانات تجري هذا العام في ظروف استثتائية".

من جانبه، أعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة قد انتهت بالفعل من طباعة بوكليت الثانوية العامة ويجري حاليا وضعها في المظاريف داخل صناديق حديدية تمهيدا لنقلها إلى جميع لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بالثانوية العامة هذا العام لضمان إجراء الامتحانات بالأسلوب الأمثل في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وأضاف حجازي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية لتعقيم استراحات المعلمين وإمكان التصحيح، وداخل اللجان سوف تتم عمليات التعقيم يوميا، مشددا على الطلاب التركيز في الاستعداد للامتحانات دون النظر إلى أي أشياء أخرى، حيث وفرت الوزارة التنسيق مع كافة الوزارات الأخرى المعنية لضمان حسن سير الامتحانات في الثانوية العامة هذا العام.

وكشفت وزارة الصحة المصرية، أمس الخميس، عن تجاوز عدد الإصابات الجديد بفيروس كورونا المستجد، حاجز الألف إصابة يوميًا، للمرة الأولى منذ تفشي الوباء.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن 154 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة حتى اليوم.

وأضافت أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 29 حالة جديدة.