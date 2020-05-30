بموجب اتفاق ليبيا… خطوة تركية جديدة في شرق المتوسط

قال وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، إن تركيا تخطط لبدء عمليات تنقيب جديدة في شرق البحر المتوسط، في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.

وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط"، صباح اليوم السبت، أن عملية التنقيب التركية الجديدة في شرق المتوسط تأتي ضمن اتفاق ليبيا، بين الطرفين التركي والليبي، الذي تم توقيعه في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بشأن ترسيم الحدود البحرية مع حكومة "الوفاق الوطني" الليبية يمنحها حقوقاً في مناطق شاسعة في شرق المتوسط.

وأوضح وزير الطاقة التركي أن سفينة الحفر التركية "يافوز" موجودة قبالة سواحل قبرص منذ أبريل/نيسان الماضي، قائلا: يجب ألا يعتقد أحد أننا سنوقف نشاطاتنا في البحر المتوسط.

وتعارض كل من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تجريها تركيا شرق المتوسط، كما اعترضت مصر واليونان وقبرص على الاتفاق الأخير الذي أبرمته أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية حول التعاون في مسألة المناطق البحرية، معتبرة إياه "تجاوزا على حقوقها".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق" الليبية، فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.