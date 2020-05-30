بعدما "قتلته بدم بارد"... الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا في مقتل شاب فلسطيني

فتحت الشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقيقا في مقتل شاب فلسطيني، تم إطلاق الرصاص عليه، صباح اليوم، بدم بارد في مدينة القدس المحتلة.

وقال القناة العبرية الـ"12"، ظهر اليوم السبت، إنه يتم التحقيق مع الشرطيين الإسرائيليين اللذين قتلا الشاب الفلسطيني، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بتهمة "التسبب بالوفاة تحت الإهمال".

N12 – הירי בבעל הצרכים המיוחדים בעיר העתיקה: גרסת הלוחמים https://t.co/Kfp6U3HvI1 — מוקד החדשות של ישראל (@mokednewsil) May 30, 2020

وأفادت القناة بأن فردي الشرطة الإسرائيليين ادعيا أنهما طالبا الشاب الفلسطيني بالتوقف، لكنه فر من المكان.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قتلت، صباح اليوم السبت، شابا فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرب باب الأسباط في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وزعمت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم السبت، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقدت بوجود سلاح مع الشاب الفلسطيني، وأمرته بالتوقف، لتطارده الشرطة وتقتله.

אבי הצעיר שנורה בעיר העתיקה ל-@Yossi_eli : "כל בוקר ראה את השוטרים בדרכו לבי"ס". לדברים המלאים ולהתפתחויות האחרונות בחקירת האירוע >> https://t.co/9eqcqfyQqf pic.twitter.com/Jwvoz433QN — חדשות 13 (@newsisrael13) May 30, 2020

وأفادت الصحيفة بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقدت أن المواطن الفلسطيني، ويدعى إياد الحلاق، ويبلغ من العمر 30 عاما، سيقوم بعملية طعن في المدينة القديمة، وبعد إطلاق النار عليه لم تكتشف الشرطة أي شئ بحوزته.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة لم تعرف، حتى الآن، سبب عدم انصياع الشاب الفلسطيني لأوامرها بالتوقف وتفتيشه قبل إطلاق النار عليه.