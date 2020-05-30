السيسى يوصي وزير الدولة للإعلام بعدم المجاملة

قال أسامة هيكل، وزير الدولة المصري للإعلام، اليوم، السبت، إن دور وزارته هو وضع السياسة الإعلامية.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، مساء اليوم، السبت، عن هيكل، أن هناك تنسيقا وتكاملا بين الوزارة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام.

وكان هيكل قد عقد مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، احتفالا بعيد الإعلاميين السادس والثمانين، بحضور مجموعة من الصحفيين والإعلاميين.

وأكد أسامة هيكل أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الانتهاء من تشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية، مع الحرص على وضع معايير الشفافية في الاختيار، مؤكدا أن السيسي أوصى بحسن الاختيار، وعدم المجاملة في تشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية الجديدة.

وأشار وزير الدولة المصري للإعلام إلى أن المؤسسات الصحفية القومية قوية وعريقة ولكنها تضخمت أثناء السنوات الماضية، وخلال العشر سنوات الأخيرة هناك تطور مذهل في الصحافة، وأصبح هناك مسؤولية على الصحفي، بدعوى أن الإعلام صناعة تأثير، داعيا الجميع لأن يواكبوا التطور.

ولفت هيكل إلى أن الحكومة المصرية منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تعمل على التوعية في جميع وسائل الإعلام، داعيا الجميع إلى عدم الانسياق وراء أي معلومات من مصادر غير رسمية.