عمان تسجل عددا قياسيا لإصابات كورونا والكويت ترصد تراجعا ملحوظا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، تسجيل 1014 إصابة جديدة بالفيروس التاجي "كوفيد 19"، و4 وفيات، فيما سجلت الكويت انخفاضا في المعدل برصد 851 إصابة، و7 وفيات، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأوضحت الوزارة العمانية أن 371 حالة من بين الحالات الجديدة لمواطنين عمانيين والباقي لمقيمين أجانب.

وبلغ إجمالي الإصابات في سلطنة عمان 11437 حالة، فيما زاد عدد الوفيات بشكل ملحوظ ليبلغ 46، بتسجيل 4 وفيات جديدة في يوم واحد.

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (1014) ألفاً وأربع عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ منها ثلاثمائة وإحدى وسبعون (371) حالة لعمانيين، وستمائة وثلاث وأربعون (643) حالة لغير عمانيين.#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/q4x49M5FbH — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) May 31, 2020

​وأشارت الوزارة العمانية إلى أن 2396 حالة من المصابين بالفيروس قد تماثلت للشفاء.

من جانبها، سجلت وزارة الصحة الكويتية ارتفاعا بعدد الإصابات بالفيروس بلغ 27043 حالة، بعد ثبوت إيجابية 851 حالة جديدة.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 851 حالة جديدة، وتسجيل 1230 حالة شفاء، و 7 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 27,043 حالة pic.twitter.com/Zva7IUa1wW — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) May 31, 2020

​وبلغ إجمالي عدد الوفيات في دولة الكويت 212 حالة، فيما زادت عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 11386 حالة، بتسجيل 1230 حالة جديدة.