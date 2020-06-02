مصر... إحالة 42 متهما بمنع دفن طبيبة توفيت بـ"كورونا" إلى جنايات أمن الدولة

قررت النيابة العامة المصرية إحالة 42 شخصا من الدقهلية، إلى جنايات أمن الدولة لاتهامهم بمنع دفن جثمان الطبيبة، سونيا عبد العظيم، التي توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

وتضمن قرار المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، إحالة 42 متهما من بينهم 17 هاربا وهاربة، من قرية البهو وشبرا البهو التابعتين لأجا، للمحاكمة بحسب موقع "البوابة".

ونظم المتهمون تجمهرا لمنع دفن جثمان الطبيبة سونيا، كما ارتكبوا جرائم اعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة، والتأثير بالقوة والعنف على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم.

وأمر المحامي العام بقيد الأوراق برقم جناية أمن دولة طوارئ، وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة، وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1985 وقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020، بشأن إعلان حالة الطوارئ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 والمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.