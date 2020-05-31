"ليس كورونا".. نقيب الممثلين المصريين يرد بغضب ويكشف سبب غياب الفنانون عن جنازة حسن حسني

رد نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي، على الذين انتقدوا عدم حضور الفنانين في جنازة الفنان الكبير الراحل حسن حسني الذي توفي أمس السبت.

وعبر زكي، في تصريحات مع موقع "مصراوي"، عن غضبه واستيائه من هذا الهجوم، موضحا أن "الفنانين المصريين معرضين دائما للنقد والهجوم سواء ذهبوا إلى جنازة أحد الزملاء أو لم يحضروا".

وقال: "لا أحد وصي علينا، نحن أدرى بمشاعرنا، وحسن حسني قيمة كبيرة وكلنا حزانى عليه".

وبرر زكي غياب حضور الفنانين عن تشييع جثمان الفنان الراحل، بأنه توفي فجرا وجرى دفنه في وقت باكر من الصباح، متابعا: "فنانون كثر ذهبوا إلى المستشفى وقت صلاة الظهر كما كان محدد سلفا، منهم أشرف عبد الباقي وبيومي فؤاد وأوس أوس، لكنهم تفاجأوا بأن حسن حسني قد وري التراب في وقت سابق، وأنا كنت مسافرا عندما علمت بخبر رحيله، وعندما عدت كانت عملية الدفن قد تمت".

وأعرب الفنان المصري عن غضبه من بعض المعلقين، قائلا: "ارفعوا أيديكم عن الفنانين، لا أفهم التناقض الموجود عند بعض الناس"، مضيفا: "عندما يروننا يطلبون الصور معنا، وفي ظهورنا يسبوننا".

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني، أمس السبت، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة. وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.